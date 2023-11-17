ميرنا وليد - بيروت - خرج الممثل الأميركي بطل مسلسل " Friends " مات لوبلان عن صمته ووجه رسالة مؤثرة لزميله في المسلسل وصديقه الراحل ماثيو بيري الذي رحل يوم 29 تشرين الثاني الماضي.

ونشر مات لوبلان مجموعة من الصور تجمعه بالنجم ماثيو بيري من كواليس Friends وعلق عليها "ماثيو ... بقلب مثقل أقول لك وداعا.. الأوقات التي قضيناها سويا هي من الأوقات المفضلة في حياتي ... لقد كان شرفا لي أن أشاركك المسرح وأن أدعوك بصديقي .. سأبتسم دائما عندما أفكر فيك ولن أنساك أبدا بدا ... افرد جناحيك وحلق يا أخي لقد أصبحت أخيرا حر وأعتقد أنك تحتفظ بالـ20 دولارا التي تدين بها لي".

كانت هذه تفاصيل خبر بعد أسبوعين على وفاته .. مات لوبلان يوجه رسالة مؤثرة لـ ماثيو بيري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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