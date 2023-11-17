أحمد العوضي: الخيانة الزوجية مرفوضة واللي عايز يتجوز يبلغ زوجته

ياسر رشاد - القاهرة - حل الفنان أحمد العوضي ضيفًا على الإعلامية أسما ابراهيم في برنامجها حبر سري، والذي يعرض على شاشة القاهرة والناس.

أكد النجم أحمد العوضي، أن الخيانة الزوجية مرفوضة وفق رأيه الشخصي ولا يوجد مبرر للخيانة، قائلا: "الخيانة بتحصل لكن مفيش مبرر يخلي راجل يعرف على مراته واحده لأنك لو مش مبسوط طلق والراجل لا يملك إلا هيبته ولو الراجل مش مبسوط يطلق لكن ميخونش".

وأضاف “العوضي”، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، أن أي شخص يريد خوض تجربة الزواج لمرة ثانية يجب أن يبلغ زوجته الأولى لأن من حقها تعرف وتقرر، متابعا: اللي عايز يتجوز يقول لمراته واللي يتجوز في السر مش راجل لأنك خفت وتفقد احترامك أمام الطرفين".

وتابع: لو مش مبسوط في حياتك انفصل واختار حياة جديدة ومفيش مبرر يخلي حد يخون"، مشيرا إلى أن له أصدقاء في الوسط الفني ويذهب لأماكن العزاء الذين يعرفهم فقط، معقبا: "لكن لو مش بيربطني علاقة بحد اروح اعزى ازاي يبقى رايح اتصور وكل زملائي في الوسط".

آخر أعمال أحمد العوضي

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد العوضي، مسلسل ضرب نار، والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2023، وحقق صدى واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

يسلط المسلسل الضوء على كفاح الفتاة المصرية ابنة البلد، وتجسد "ياسمين" خلال الأحداث دور فتاة مكافحة من شبرا تواجه العديد من المشاكل في حياتها حتى تقابل شابا من أصول صعيدية يجسده أحمد العوضي.

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، سهير المرشدي، دنيا المصري، هدى الإتربي، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين.