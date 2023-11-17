أحمد العوضي: شخصية "الخديوي" الأقرب لقلبي ومش بقلق من المنافسة

ياسر رشاد - القاهرة - حل الفنان أحمد العوضي ضيفًا على الإعلامية أسما ابراهيم في برنامجها حبر سري، والذي يعرض على شاشة القاهرة والناس.

وأكد أحمد العوضي، أن ياسمين عبد العزيز تتفوق عليه حال منافستهما في السينما، قائلاً: "لو نزلت بفيلم أمام ياسمين هي اللي هتعمل أكبر ايرادات وأنا ابقى عايزها تعمل الايرادات أعلى مني وأعلى من أي حد وهي تعمل إيرادات كتير دي ياسمين عبد العزيز".

وأوضح أحمد العوضي، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، أن زوجته النجمة ياسمين تقدم أفلام كوميدي بينما هو حال تقديمه أفلام ستكون أكشن، مضيفا: ياسمين يتشتغل كوميدي وأنا بشتغل أعمال أكشن وهي تعمل إيرادات أدي 40 مرة وهبقى سعيد جدا لها".

وتابع: "شخصية الخديوي هي الأقرب لقلبي وأنا مش بقلق من المنافسة مع حد وأنا بعمل شغلي واجتهد ويا رب كلنا ننجح، واتمنى كل النجوم تعمل افلام ومسلسلات والمهم اطلع من الموسم ناجح وعملت الدور بشكل جيد".

آخر أعمال أحمد العوضي

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد العوضي، مسلسل ضرب نار، والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2023، وحقق صدى واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

يسلط المسلسل الضوء على كفاح الفتاة المصرية ابنة البلد، وتجسد "ياسمين" خلال الأحداث دور فتاة مكافحة من شبرا تواجه العديد من المشاكل في حياتها حتى تقابل شابا من أصول صعيدية يجسده أحمد العوضي.

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، سهير المرشدي، دنيا المصري، هدى الإتربي، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين.