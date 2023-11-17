"القبض على حنان مطاوع".. ملخص الحلقة 25 من مسلسل "صوت وصورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت أحداث الحلقة الـ 25 من مسلسل "صوت وصورة" الذي تخوض بطولته الفنانة حنان مطاوع العديد من الأحداث المشوقة، ويعرض العمل على شاشة قناة "dmc" ومنصة "واتش ات".

فوجئ متابعي المسلسل بالقبض على حنان مطاوع للمرة الثانية خلال أحداث المسلسل رغم محاولاتها للاختفاء عن أعين الشرطة.

وتسببت محامية نجلاء بدر في القبض على "رضوى" - حنان مطاوع بعدما علمت بمكانها من "وافي" مساعد المحامي صدقي صخر.

وشهدت الحلقة أيضا قيام رجال المحامية نجلاء بدر بخطف "وافي" وتعذيبه حتى اعترافه بمكان حنان مطاوع التي كانت على وشك الهرب مرة أخرى والاختفاء في دمياط.

وفي الوقت نفسه تشك نجلاء بدر ومحاميها في ابن خالتها الذي يرغب في الزواج منها بأنه من قتل زوجها، وحاولت إقناعه بالسفر خارج مصر حتى تنتهي القضية لكنه رفض وأصر على التواجد بجانبها.

"صوت صورة" تدور أحداثه في إطار من الجريمة والدراما حول "رضوى" المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، وتتراكم الأدلة الدامغة ضدها وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل ومع ذلك لا شئ يبدو كما هو عليه.

المسلسل بطولة حنان مطاوع، وليد فواز، مراد مكرم، نجلاء بدر، ولاء الشريف، صدقي صخر، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب.