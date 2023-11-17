أحمد العوضي: "اللي يتجوز في السر مش راجل"

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد الفنان أحمد العوضي، أن الخيانة الزوجية مرفوضة وفق رأيه الشخصي ولا يوجد مبرر للخيانة.

وقال العوضي، ببرنامج"حبر سري": "الخيانة بتحصل لكن مفيش مبرر يخلي راجل يعرف على مراته واحدة، لأنك لو مش مبسوط طلق والراجل لا يملك إلا هيبته ولو الراجل مش مبسوط يطلق لكن ميخونش".

وتابع، أن أي شخص يريد خوض تجربة الزواج لمرة ثانية يجب أن يبلغ زوجته الأولى، و"اللي عايز يتجوز يقول لمراته واللي يتجوز في السر مش راجل لأنك خفت وتفقد احترامك أمام الطرفين".

وأضاف: "لو مش مبسوط في حياتك انفصل واختار حياة جديدة ومفيش مبرر يخلي حد يخون".