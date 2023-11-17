أحمد العوضي: "ياسمين عبد العزيز تحقق إيرادات أكثر مني 40 مرة في السينما"

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد الفنان أحمد العوضي، أن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز تتفوق عليه حال منافستهم في السينما.

وقال العوضي، ببرنامج "حبر سري": "لو نزلت بفيلم أمام ياسمين هي اللي هتعمل أكبر ايرادات وأنا ابقى عايزها تعمل الايرادات أعلى مني وأعلى من أي حد وهي تعمل إيرادات كتير دي ياسمين عبد العزيز".

وأوضح، أن ياسمين عبد العزيز تقدم أفلام كوميدي بينما هو حال تقديمه أفلام ستكون أكشن، متابعا: "ياسمين تعمل كوميدي وأنا أعمل أكشن، وهي بتعمل إيرادات قدي 40 مرة وهبقى سعيد جدا لها".

وأضاف: "شخصية الخديوي هي الأقرب لقلبي وأنا مش بقلق من المنافسة مع حد وأنا بعمل شغلي واجتهد ويا رب كلنا ننجح، وأتمنى كل النجوم تعمل أفلام ومسلسلات والمهم أطلع من الموسم ناجح وعملت الدور بشكل جيد".