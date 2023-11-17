أحمد العوضي: "أجرت عربيتي واشتغلت في نادي قبل الشهرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الفنان أحمد العوضي، عن طبيعة الوظائف التي عمل بها قبل شهرته بالوسط الفني.

وقال العوضي، ببرنامج"حبر سري": "أنا اتخرجت ومثلت علطول وكان معايا عربية وأجرتها، ومن الإيجار كنت بعيش، واشتغلت في نادي زمان".

وتابع العوضي، أنه لا يحب دور الضحية وهو اجتهد على نفسه وتعب للوصول لمكانته الفنية، موضحا "تعبت عشان أوصل للي عايزه وأنا كنت مولود في منطقة شعبية ومحبش أقول كلام سلبي عن حياتي".

وأضاف: "أول مشهد تمثيلي عملته وأنا في المرحلة الإبتدائية كان مشهد من مسلسل (الفرسان) لأحمد عبد العزيز وبعمله أمام أسرتي ومن هنا بدأت التمثيل، وبعد المشاركة في مسلسل (الميزان) حسيت أني ماشي في الطريق الصحيح وبعد نصيبي وقسمتك الموضوع اتأكد لي ثم الاختيار".