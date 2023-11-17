أحمد حلمي عن مشواره الفني: "عامل زي السلم والتعبان"

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث النجم أحمد حلمي، عن مشواره الفني ولحظات الحزن التي شعر بها في حياته.

وقال حلمي، ببرنامج Sold out الذى يقدمه الإعلامى محمود سعد، على قناة Cbc: "أنا مشواري كله عامل زي السلم والتعبان.. سلم يطلعك وسلم ينزلك، وطول عمري بكون عاوز أروح يمين، أدخل شمال مش بمزاجي".

وعن لحظات الحزن التي شعر بها في حياته، فأوضح: "للأسف بقت تتكرر كتير، يعني اللحظات اللي بدأت من يوم 7 أكتوبر لأهلنا في فلسطين، لحظات محزنة جدا وعمري ما عيشتها في حياتي، لأنك عاجز مش قادر تعمل حاجة بجد لحظة مميتة وأتمنى صمود الشعب الفلسطيني ينتهي بالنصر".

يذكر أن، آخر الأعمال الفنية لـ أحمد حلمي مسرحية "ميمو" بطولة هنا الزاهد، أحمد رزق، حمدي المرغني، محمد رضوان، جيلان علاء، نور إيهاب، ومن تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة. وفيلم "واحد تاني" الذي طرح بالسينمات عام 2022.