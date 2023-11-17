أحمد حلمي: "مثلت بالصدفة واشتغلت في مطبعة وأخدت موهبة الرسم من والدتي"



محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث النجم أحمد حلمي، عن والديه، وعمله في مطبعة أثناء الدراسة وفيلمي "عسل أسود" و "آسف على الإزعاج".

وقال حلمي، ببرنامج "Sold out": "مكنتش بفكر أكون ممثل، ومثلت بالصدفة، وكنت حاسس وأنا صغير إني هبقى معروف في أي وظيفة بشكل عام ووالدتي بتعرف ترسم أوي وأنا أخدت منها الموهبة دي، وكنت شايف إن ممكن أبقى معروف في حتة الرسم، وأنا في تانية ثانوي كنت بشتغل في مطبعة أثناء الدراسة وأنا في بنها.. حاجات يتم طباعتها على التيشرتات".

وتابع أحمد حلمي: "فيلم عسل أسود.. منى زكي قالتلي إني مش هينفع أعمله ومكنتش مقتنع عشان ده شخص عايش في أمريكا لأكثر من 20 سنة، وأنا معيشتش هناك فمش هعرف أعمله وكمان اللغة.. الفيلم كان المفروض يعمله عمر الشريف وأنا كنت هبقى موظف في شركة، ولكن لما قرأت السيناريو قولت لـ خالد دياب إيه رأيك نخليه أكتر عن الشباب ونلقى نظرة عن الشباب اللي هاجر بره، وفكر في الموضوع وقالي ممكن نعمل كده وبدلنا السيناريو".

وأوضح: "كل شيء كان يقول إني منفعش ولا شكل ينفع ولا لغة تنفع ولا تفكير.. شخص يكون عايش سنين في أمريكا، وقعدت مع واحد مصري كان عايش في أمريكا اسمه آدم، واستعنت بيه في قراءة السيناريو وأقوله على المواقف في السيناريو وأشوف رد فعله وموقفه إيه لو حصل له حاجة من الموجودة في السيناريو، وعشان كده الفيلم بيعبر شوية عني لإني عيشت بره مصر فترة كبيرة بعيد عن بلدي".

وأضاف: "أما فيلم آسف على الإزعاج مرتبط شوية بمشاعري تجاه والدي الله يرحمه، وحاسس إني ملحقتش أقعد معاه وقت طويل، ويمكن لما بتمثل حاجة أنت عيشتها بتقدر تعبر عنها بصدق عشان بتكون عيشته وحسيته".

يذكر أن، آخر الأعمال الفنية لـ أحمد حلمي مسرحية "ميمو" بطولة هنا الزاهد، أحمد رزق، حمدي المرغني، محمد رضوان، جيلان علاء، نور إيهاب، ومن تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة. وفيلم "واحد تاني" الذي طرح بالسينمات عام 2022.