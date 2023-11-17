فرح الزاهد أنيقة وملك قورة جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

ملك قورة

ظهرت الفنانة ملك قورة، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة".

ملك أحمد زاهر

الفنانة ملك أحمد زاهر، ظهرت داخل سيارتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وذلك بأحدث ظهور لها.

جنا عمرو دياب

احتفلت جنا ابنة الفنان عمرو دياب، بعيد ميلاد شقيقيها عبدلله وكنزي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد، أحبكما كثيرًا".

فرح الزاهد

شاركت الفنانة فرح الزاهد، متابعيها أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بملامح بسيطة.

مي حلمي

نشرت الإعلامية مي حلمي، أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت مرتدية تيشرت نادي النصر السعودي.

محمد رمضان

شارك الفنان محمد رمضان، متابعيه، أحدث ظهور له عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" عبر خاصية "القصص القصيرة".

رامي صبري

نشر الفنان رامي صبري، أحدث ظهور له برفقة زوجته، وذلك عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

عمرو وهبة

شارك الفنان عمرو وهبة، متابعيه صورة له من كواليس مسلسل "صوت وصورة"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

تامر هجرس

شارك الفنان تامر هجرس، متابعيه، أحدث ظهور له عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "صباح الخير".