أحمد حلمي يروي قصة حمار عضه ووجود أذن أكبر من الأخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث النجم أحمد حلمي، عن مرحلة طفولته وتعرضه للتنمر بسبب "إذنه" وقصة الحمار الذي عضه.

وقال حلمي، ببرنامج "Sold out" تقديم الإعلامي محمود سعد، متحدثا عن الطفولة: "كنت شقي جدا، وكان عندنا حمار بعربة كارو دايما تحت البيت وفي مرة عضني، وأعتقد إن ده الحمار الوحيد اللي في العالم بيعض، وروحت للدكتور وقالي أنا محدش قالي قبل كده إن عضه حمار".

وتابع أحمد حلمي: "تعرضت للتنمر بسبب (ودني) لإن وأنا صغير كنت بتنى أذني وأنام عليها فبقي عندي (ودن) أكبر من (ودن)، وفي مرة كنت في فرح بنت خالتي على مركب راسية، وكان فيه فنان كلنا بنحبه في الفرح، وأنا كنت في فترة إعدادي تقريبا".

وأضاف: "روحنا عشان نشوفه وواقفين قدامه وبنضحك ببراءة كدة، وراح قال لصاحبه (إلحق ميكي ماوس) .. طبعا إضايقت جدا وعمري ما نسيت الحكاية دي خالص، واتعلمت منها إن أي حد جاي يتكلم معاك بدافع الحب مش بدافع شيء تاني أوعى تجرحه بأي كلمة".

جدير بالذكر أن، آخر الأعمال الفنية لـ أحمد حلمي مسرحية "ميمو" بطولة هنا الزاهد، أحمد رزق، حمدي المرغني، محمد رضوان، جيلان علاء، نور إيهاب، ومن تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة. وفيلم "واحد تاني" الذي طرح بالسينمات عام 2022.