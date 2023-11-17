تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل نزال الملاكمة "حلبة النار" بـ "موسم الرياض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

كشفت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، عن نزال جديد بعنوان "حلبة النار" ضمن فعاليات "موسم الرياض" المقرر إقامته بشهر فبراير 2024.

ونشر "آل الشيخ" بيان الهيئة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وتضمن الآتي: "بعد طول انتظار سيلتقي بطلا العالم للوزن الثقيل في الملاكمة البريطاني تايسون فيوري، والأوكراني أولكسندر أوسيك للمنافسة على لقب بطل العالم بلا منازع، وذلك في مواجهة تاريخية يوم 17 فبراير 2024 والتي ستقام في منطقة المملكة أرينا إحدى مناطق موسم الرياض 2023، وسيصبح الفائز أول بطل ملاكمة للوزن الثقيل بلا منازع منذ أن نال البريطاني لينوكس لويس هذا اللقب قبل 24 عامًا ولكن هذه المرة بأربع أحزمة لأول مرة في التاريخ".

واستكمل البيان: "سيقام نزال حلبة النار الأكبر في عالم الملاكمة كجزء من موسم الرياض وسيتم نقله للجماهير في جميع أنحاء العالم بتنظيم من موسم الرياض، وقد تواجد بطل الملاكمة تايسون فيوري في فعاليات موسم الرياض يوم السبت 28 أكتوبر عندما فاز بقرار منقسم على بطل العالم للوزن الثقيل في فنون القتال المختلطة فرانسيس أنجانو".

وتابع البيان: "وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد في لندن بتاريخ 16 نوفمبر لنزال حلبة النار قال بطل الملاكمة تايسون فيوري الحاصل على بطولة مجلس الملاكمة العالمي (WBC) مخاطبًا خصمه أوسيك يمكنك أن تحاول الهروب لكن أنا سألاحقك هذا هو وقتي ووقتك انتهي، سجلك غير المهزوم وأحزمتك ستكون ملكي، شكرًا صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومعالي تركي ال الشيخ على إحضار هذا اللقب بلا منازع إلى المملكة العربية السعودية الجميلة، لقد قضيت وقتًا رائعًا هنا عندما واجهت انجانو، وأنا على استعداد للقيام بذلك مرة أخرى، هذه المرة سأعود إلى إنجلترا بصفتي ملك الوزن الثقيل بلا منازع".

وأختتم البيان: "أما البطل الأوكراني أولكسندر أوسيك الحاصل على بطولة كل من منظمة الملاكمة العالمية ورابطة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة فقد اكتفي بالقول ليس لدي هدف، لدي الطريق فقط وطريقي هو الفوز بلقب بلا منازع سيكون هذا هو اليوم الذي يدفع فيه تايسون الثمن".

يذكر أن، "موسم الرياض" شهد حدثًا استثنائيًا وهو نزال "معركة الأشرس" وهي مباراة ملاكمة جمعت ما بين الملاكم فرانسيس نجانو والملاكم البريطاني تايسون فيوري وسط حضور نخبة من ألمع النجوم في مختلف المجالات منهم لاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو، ونجم الملاكمة العالمي مايك تايسون، الفنان محمد هنيدي، الفنان محمد حماقي، والفنانة نانسي عجرم، الفنان بيومي فؤاد، وسط تغطية إعلامية عالمية، وانتهت بفوز الملاكم تايسون فيوري الذي حاز على لقب "الأشرس".