كل سنة وأنت حبيبي.. أسماء أبو اليزيد تهنئ خطيبها الوسيم بعيد ميلاده

كتب امير فتحي في الجمعة 17 نوفمبر 2023 02:23 صباحاً - شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد، متابعيها عبر السوشيال ميديا مقطع فيديو يجمعها بخطيبها محمد الخطيب.

ونشرت أسماء أبو اليزيد الفيديو على حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام” وعلقت عليه: “عيد ميلاد سعيد لشريكي وصديقي المفضلة وخطيبي وكل شيء بالنسبة لي”.

أسماء أبو اليزيد بعيد ميلاد خطيبها

وانهالت عليها التعليقات من الجمهور وجاءت كالتالي: “ربنا يحفظكم ويسعدكم ويخليكم لبعض، لايقين على بعض، مبروك يا حلوة الحلوات، ربي يحفظكم”.

خطوبة أسماء أبو اليزيد

وكانت قد احتفلت الفنانة أسماء أبو اليزيد، بخطوبتها من شاب من خارج الوسط الفني يدعى محمد الخطيب. ويعمل مدرب لياقة بدنية وتغذية معروف لدى العديد من المشاهير، ونشرت الفنانة صورهما عبر حسابها على “إنستجرام“.

وتألقت الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد، في حفل خطبتها، بفستان ستان بسيط باللون الكشمير، جاء بأكمام ومتوسط الطول، مطرز باللولي.

استكملت اللوك باستايل مع الشعر الويفي المنسدل بطريقة ناعمة ، واختارت مكياج ترابي مطفي بألوان الكشمير أيضًا.

أحدث أعمال أسماء أبو اليزيد :

يُذكر أن آخر أعمال أسماء أبو اليزيد في السينما، “فيلم الدعوة عامة” لمحمد عبد الرحمن توتا، الفيلم من تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى (كيمز) ومن إخراج وائل فرج، وبطولة محمد عبد الرحمن توتا، أحمد الفيشاوى، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى الأزمات والمشاكل.

وكان المخرج وائل فرج قد تحدث عن كواليس تصوير فيلم الدعوة عامة، قائلا: “كواليس العمل كانت لذيذة و التعامل مع الفنان أحمد الفيشاوى سهل والتجربة كويسة و أنا دخلت المجال كمساعد مخرج الأول واشتغلت مونتير لسنين وده فدنى في المونتاج بس أنا طول الوقت من جوايا مخرج”.

وعن تعب توتا آخر أيام تصوير الفيلم، رد قائلًا: “محمد عبد الرحمن اتقربنا لبعض خلال التصوير وعرفته وحبيته جدا وبقى أقرب ناس لقلبى، والمشكلة الصحية لما حصلت لتوتا كان عندى مشكلة إزاى الفيلم هيكمل و كان آخر يومين شغل أكشن ومجهود كبير وهيكون تعب عليه ووصلت لحلول واستكملنا الفيلم في يومين التصوير وكان لازم اتصرف عشان الفيلم يكمل”.

مسلسل “بطن الحوت”

ومن ناحية أخرى، تنتظر أسماء أبو اليزيد عرض مسلسلها الجديد “مسلسل بطن الحوت” الذي تشارك فيه مع مجموعة كبيرة من النجوم ومنهم: محمد فراج، باسم سمرة، عبد العزيز مخيون وهو من تأليف وتحت قيادة المخرج أحمد فوزي صالح.

فيلم “الغربان”

وتشارك أسماء أبو اليزيد في “فيلم الغربان” مع عمرو سعد، بتكلفة إنتاجية تتخطى الـ 12 مليون دولار، ويتم تصوير المشاهد في عدد كبير من المشاهد بروسيا ومصر على مدى عامين تقريبا حتى الآن.

ومن المقرر أن يمتد تصوير المشاهد المتبقية لمدة 6 أشهر أخرى، ليتم العرض الأول للعمل في المملكة العربية السعودية ضمن الموسم الصيفي لعام 2023.

“الغربان” تأليف وإخراج ياسين وإنتاج شركة مقام وpcc لتامر نصر، وتدور أحداثه في حقبة زمنية مختلفة، وتحديدا في 1941 عن الحرب العالمية الثانية ومعركة رومل في العلمين، في إطار من الأكشن والتشويق.

مسلسل “الآنسة فرح”

وآخر أعمال الفنانة أسماء أبو اليزيد الدرامية كان الجزء الخامس من مسلسل “الآنسة فرح” والذي شاركت في بطولته مع رانيا يوسف.

يُشار إلى أن مسلسل “الآنسة فرح” بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، علي الطيب، هبة عبد العزيز وجيلان علاء المسلسل سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج وائل فرج. وعرض المسلسل عبر منصة شاهد، وهو الجزء الأخير من المسلسل الشهير.

ويعد مسلسل “الآنسة فرح” من الأعمال الأجنبية التي تم تمصيرها، حيث إنه مأخوذ عن المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane The Virgin، وتصل حلقاته لـ 110 حلقات وتم عرضه على مدار 3 سنوات كاملة.

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