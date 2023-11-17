أول صورة للفنان أحمد داود بعد زيادة وزنه بشكل مخيف.. شاهدوا كيف أصبح!

كتب امير فتحي في الجمعة 17 نوفمبر 2023 02:23 صباحاً - فاجأ الفنان أحمد داود جمهوره باكتسابه وزن زائد، خلال تصوير دوره في مسلسله الجديد زينهم، ويقوم فيه بدور طبيب شرعي في مشرحة يتعرض لعدة قضايا صعبة وغامضة، ومن المقرر عرضه على منصة watch it الإلكترونية وقناة on.

أحمد داوود يقدم شخصية جديدة

مسلسل زينهم من إخراج يحي إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، بطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف.

أحمد داوود

ويأتي ذلك بعد تصدر فيلمه «يوم ١٣» شباك التذاكر طوال فترة عرضه في السينمات ليحصد إيرادات تقترب من ٣٣ مليون جنيه.

فيلم سارة وعلي

ويستعد أحمد داود لتقديم فيلم سينمائي جديد بعنوان سارة وعلي والفيلم بطولة ثنائية بين أحمد داود ومنه شلبي، من إنتاج شركة سي سينما وتأليف وإخراج هبه يسري، يأتي ذلك بعد تصدر فيلمه يوم 13 شباك التذاكر طوال فترة عرضه في السينمات ليحصد إيرادات تقترب من 33 مليون جنيه.

برنامج الكونتينر

ويقدم أحمد داود، حالياً برنامج الكونتينر كل يوم خميس وجمعة الساعة 6 مساء على قناة On tv، ويستعرض أحمد داود من خلال برنامج الكونتينر الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر في مختلف المحافظات ليرصد تطور صناعات النسيج، الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، صناعة الآلومنيوم وغيرها.

أحمد داوود يواصل تصوير «أولاد رزق 3»

أحمد داود بدأ مؤخرَا تصوير المشاهد الخارجية من الجزء الثالث للفيلم المنتظر «أولاد رزق» ويستعد داود لتقديم فيلم سينمائي جديد بعنوان «سارة وعلي» والفيلم بطولة ثنائية بين أحمد داود ومنة شلبي، وتأليف وإخراج هبة يسري.

الخليج 365

الخليج 365

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