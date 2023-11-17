شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيله.. كيف ذاق عبد المنعم إبراهيم مرارة الفقدان 4 مرات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الجمعة، ذكرى وفاة الفنان الكبير عبد المنعم إبراهيم، إذ أنه رحل عن عالما فى مثل هذا اليوم 17 نوفمبر عام 1987، اشتهر عبد المنعم إبراهيم بالكوميديا التي قدمها في العديد من الأعمال الفنية، لكنه على الرغم من المتعة التي يشعر بها الجمهور بمجرد ظهوره على الشاشة، إلا أنه عانى الكثير من الصعوبات خلال حياته.

ومن ضمن الأشياء الصعبة التي عاشها عبد المنعم إبراهيم، هو تعب زوجته، بعدما ورده اتصال هاتفي أثناء تصويره أحد الأفلام في اليونان بأنها مريضة للغاية وتريد رؤيته، وعندما حاول العودة إلى مصر تعطلت طائرته، وعندما وصل أخبره الطبيب أنها على وشك الوفاة بعد 6 أشهر بسبب مرضها، وهو ما أصابه بالصدمة الشديدة، وبالفعل توفت زوجته وتركت له 4 أبناء، وقال عن تلك الفترة خلال لقاء تليفزيوني سابق إنها ساعدته على تجسيد بعض أدوار التراجيديا.

وذاق عبد المنعم إبراهيم بعدها مرارة الفقدان أكثر من مرة، إذ توفي والده بعد وفاة زوجته بعامين، وكان وقتها يصعد على خشبة المسرح وقلبه يتمزق على فقدانه، وبعدها فقد شقيقه.

لكن كانت اللحظة الأصعب فى حياته أيضا وفاة نجله طارق بعد معاناته الطويلة مع مرض السرطان، وهو في عمر 37 عاما، فكانت بمثابة الضربة القوية له، وعلى رغم من كل المآسي التي تعرض له في حياته، إلا أنه لم يتوقف أبدا عن إمتاعنا بفنه وكوميديته المختلفة.

ومن أبرز الأفلام التي شارك بها عبد المنعم إبراهيم: سر طاقية الإخفاء، القبلة الأخيرة، أضواء المدينة، إشاعة حب، الوفاء العظيم، قبل الوداع، نصف عذراء، معا إلى الأبد، الوسادة الخالية، إسماعيل يس في مستشفى المجانين، وغيرها من الأفلام.