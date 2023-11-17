شكرا لقرائتكم خبر عن عودة تويدى وجينجر اللدود بالنسخة الجديدة من إنيمشين Chicken Run والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة نتفليكس فيديو ترويجى رسمى للجزء الثانى من فيلم Chicken Run، الذى سيصل تحت اسم Chicken Run: Dawn of the Nugget، يوم 15 ديسمبر المقبل، واحتوى الفيديو على مجموعة مختلفة ومتنوعة من اللقطات التشويقية.

ويشهد العمل عودة ميليشا تويدي، الشهيرة بالسيدة تويدي وعدوّة جينجر اللدود للأضواء، وتؤدي الممثلة الشهيرة ميراندا ريتشاردسون بصوتها دور السيدة تويدي.

كما يؤدي كاتب السيناريو والمخرج والممثل الكوميدي البريطاني بيتر سرافينوفيتش صوت ريجنالد سميث، وهو شخصية رجل أعمال غير مرح، الذى يشكل مع السيدة تويدي مصدر تهديد كبير لجنس الدجاج.



Chicken Run: Dawn of the Nugget

ويدور فيلم Chicken Run: Dawn of the Nugget حول تعرض جينجر وأصدقائها لخطر يتمثل في محاولة السيطرة عليهم من البشر، ويصبح كل شيء في خطر كبير، لكن هذه المرة، لا شيء يمكن أن يقف في طريقهم حتى لو كان الثمن فقدان حريتهم، التي حصلوا عليها بصعوبة، وهم مستعدون للهجوم.

وتتعاون استوديوهات "أردمان" الحائزة على العديد من جوائز الأوسكار وجوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام (البافتا)، والتي قدّمت أعمالًا ناجحة مثل (Creature Comforts, Wallace & Gromit, and Shaun the Sheep)، مع المخرج سام فيل الذي ترشح لـ العديد من جوائز الأوسكار والبافتا، ومخرج أعمال مثل (ParaNorman and Flushed Away, respectively)، لتقديم جزء ثانٍ من فيلم الرسوم المتحركة الشهير " Chicken Run".

يتبع فيلم " Chicken Run: Dawn of the Nugget" قصة جينجر، التي نجحت بعد عملية هروب في غاية الخطورة من مزرعة "تويدي" بتحقيق حلمها، والعثور على جزيرة آمنة ليعيش فيها سرب الدجاج كلّه، بعيدًا عن عالم الإنسان ومخاطره، وتكتمل فرحتها حين تفقس بيضتها، ويصبح لديها وروكي دجاجة صغيرة تدعى "مولي".

لكن بعيدًا عن هذا الملاذ الآمن، يكون جنس الدجاج كلّه عرضة لخطر من نوع مختلف، ولا تتردد جينجر وفريقها للحظة بالتضحية بكل شيء من أجل إنقاذ بني جنسهم، حتى لو كان ذلك على حساب حريّتهم.

فيلم Chicken Run: Dawn of the Nugget من إخراج المخرج سام فيل، ومن تأليف كل من كاري كركباتريك وجون أوفاريل بـ مشاركة راشيل تونارد، ويقوم ببطول العمل صوتيا كل من ثانديوي نيوتن بدور جينجر، زاكاري ليفي بدور روكي، بيلا رمزي بدور مولي، إميلدا ستونتون بدور بونتي، لين فيرجسون بدور ماك، ديفيد برادلي بدور فاولر، جين هوروكس بدور بابس، روميش رانجاناثان بدور نك، دانييل ميس بدور فيتشر، جوزي سيدجويك ديفيز بدور فريزل، بيتر سرافينوفيتش بدور ريجينالد سميث، نك محمد بدور دكتور فراي، ميراندا ريتشاردسون بدور السيدة تويدي.