رد فعل غير متوقع .. أول تعليق لـ أحمد فهمي على انفصاله رسميًا عن هنا الزاهد

كتب امير فتحي في الجمعة 17 نوفمبر 2023 06:52 صباحاً - تصدر خبر انفصال الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد محركات البحث جوجل وذلك عقب إعلان هنا الزاهد الخبر عبر خاصية ستوري إنستجرام والذي جاء عقب زواج دام 4 سنوات .

اول تعليق من احمد فهمي على خبر انفصاله عن هنا الزاهد

بالرغم من أن الفنانة هنا الزاهد أعلنت عبر خاصية ستوري إنستجرام خبر الانفصال وكتبت :” الحمد لله تم الانفصال رسمي بيني وبين احمد بعد ٤ سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير.

جاء بعد ذلك رد غير متوقع من فهمي على خبر انفصاله حيث فاجأ متابعيه على انستجرام بمنشور غريب.

حيث قام فهمي بتجاهل إعلان طلاق هنا الزاهد منه، وقام بنشر على حسابته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعض الفيديوهات التي ليس لها علاقة بهذا الأمر، إنما هي تتعلق بالأحداث التي تدور في الفترة الحالية في منطقة الشرق الأوسط والتي انطلقت من أكثر من 50 يوماً.

سبب طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد

لم يتم الكشف حتي الآن سواء من أحد المقربين من كل منهما حول سبب طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد، ولكن تحدثت بعض التقارير الصحفية إلي أن بسب خلاف حد نشب بينهم في الفترة الماضية.

وكشفت مصادر مقربة من أحمد فهمى وهنا الزاهد أن انفصال الثنائى تم منذ 3 أشهر تقريباً دون حدوث طلاق رسمي، حيث انتظر الثنائى إنهاء إجراءات الطلاق والتي تأخرت بسبب انشغالهما بتصوير أعمالهما الفنية، حيث كانت الزاهد تتقوم بتصوير فيلم بعنوان “فاصل من اللحظات اللذيذة” ومسلسل بعنوان “إقامة جبرية”، بينما أحمد فهمى كان خارج القاهرة من أجل العمل على أكثر من مشروع سينمائى جديد.

وأضافت المصادر أن الأشهر الماضية شهدت توتر العلاقة بين هنا الزاهد وأحمد فهمى، ووصلت الخلافات بينهما إلى طريق مسدود، وهو ما جعل هنا تترك منزل الزوجية خلال الثلاثة أشهر الماضية، واستقرت في منزل والدتها وذلك بعدما تم الاتفاق بين الثنائى على الانفصال بشكل رسمي في هدوء.

علاقة أحمد فهمي وهنا الزاهد

وتزوج أحمد فهمى وهنا الزاهد عام 2019 بعد قصة حب قصيرة، وتعاونا فنياً فى أعمال “الواد سيد الشحات” الذى عرض في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن “توتا” ومسرحية “جوازة معفرتة” التي تم عرضها بالسعودية، وفيلم “مستر إكس” الذى عرض مؤخراً فى السينمات، وكذلك مسلسل إذاعى.

فيلم “مستر إكس” بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، وعدد كبير من الفنانين ضيوف الشرف أبرزهم عمرو يوسف، أكرم حسنى، ريم مصطفى، مى عمر، والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.

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