كيد النساء.. أول رد فعل من ضرَّة بوسي بعد انفصالها عن زوجها هشام ربيع

كتب امير فتحي في الجمعة 17 نوفمبر 2023 06:52 صباحاً - تجاهلت زوجة رجل الأعمال هشام ربيع إعلان انفصال زوجها عن المطربة بوسي؛ ولم تعلق على الأمر تماما، واكتفت بنشر صورة جديدة لها تجمعها بزوجها وأولادها

تجاهل ضرة بوسي خبر انفصال زوجها عنها

فيما قامت المطربة بوسي بحذف كل الصور التي تجمعها برجل الاعمال هشام ربيع عبير إنستجرام؛ ولم تعلق على اعلانه الانفصال عنها.

كما قامت بعد ساعتين من انتشار الخبر على السوشيال ميديا بغلق حسابها على قائمة الأصدقاء فقط، وعلى ما يبدو أنها تلقت تحذيرات من زوجها بشأن التعليق على الموضوع.

وكان رجل الأعمال هشام ربيع، قد اعلن انفصاله رسميا عن المطربة والفنانة بوسي بعد أيام من براءته من القضية الملفقة له من قبل طليقها.

أول رد فعل من المطربة بوسي على انستجرام

من جانبها، نشرت المطربة بوسي جلسة تصوير جديدة لها عبر حسابها الرسمي على “انستجرام” بعدما أكد طليقها خبر انفصالهما رسميًا خلال الساعات القليلة الماضية.

وظهرت “بوسي” بفستان أخضر أنيق وخضعت لجلسة تصوير خطفت بها الأنظار ولاقت إعجاب متابعيها منهم الفنانة غادة عبد الرازق والتي اكتشفت بتعليق إيموجي من القلوب.

اعلان هشام ربيه خبر الانفصال

وأكد مدير أعمال مصفف الشعر هشام ربيع، خبر انفصاله عن المطربة بوسي وأنه أبلغها بقرار انفصاله عنها أمس الثلاثاء وعن مروره بحالة نفسية سيئة بعد براءته مؤخرًا من دعوى قضائية رفعها ضده زوج “بوسي” السابق واتهمه بالسرقة بالإكراه والاستيلاء على 8 مليون جنيه وهو ما لم يحدث، وكان ينتظر “هشام” وقوف زوجته بوسي في محنته مؤكدًا أن ما حدث هو وقوف زوجته السابقة معه في محنته ليقرر الانفصال عن بوسي.

وهذه ليست المرة الأولي التي يتداول فيها خبر انفصال بوسي من زوجها هشام ربيع، حيث نفت “بوسي” ما تردد من أخبار حول انفصالها عن زوجها بشهر سبتمبر من العام الماضي خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج “90 دقيقة” تقديم الإعلامية بسمة وهبة الذي يعرض على قناة “المحور”، وأكدت “بوسي” في مداخلتها عن عدم صدق هذه الشائعات ونفت قيامها بحذف صورها معه وانها لم تنشر صورًا لهما معًا من حفل زفافها وأنه حتى لو حصل الانفصال لن تقوم بحذف الصور قائلة: “دي في الاخر حياتي أنا”.

وأكد رجل الأعمال هشام ربيع، أن الانفصال تم بهدوء وإنهاء كل شي بينهما بالود، مشيرا إلى أنه لن يدخل في أي مهاترات بشأن هذا الموضوع والتي من شأنها تعطيل مسار حياته الشخصية خلال الفترة المقبلة.

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