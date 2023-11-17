في ذكرى وفاته.. مسيرة زهير رمضان الفنية لا تنسى

ميرنا وليد - بيروت - تصادف اليوم ذكرى وفاة الممثل السوري زهير رمضان، الذي توفي عن عمر يناهز 62 عاما، بعد صراع كبير مع المرض.



ترك زهير خلفه مسيرة فنية طويلة، امتدت لثلاثة عقود، جسد خلالها الراحل شخصيات عديدة حُفرت في ذاكرة المشاهدين.

ولد زهير رمضان في مدينة اللاذقية في الساحل السوري، عام 1959، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل عام 1983.

بدا زهير مسيرته الفنية منذ الثمانينيات، وشارك في العديد من الأعمال الدرامية والأفلام السينمائية.

اشتهر الراحل بعدد من الأدوار، وخصوصاً الكوميدية، وأبرزها: رجل الشرطة الفاسد "أبو جودت" في مسلسل باب الحارة، كما شخصية المختار "عبد السلام البسية" في مسلسل "ضيعة ضايعة".

وشارك رمضان في عشرات الأعمال التلفزيونية الدرامية، ولعل ابرزها: بسمة الحزن، الشريد، نهارات الدفلى، ورود في تربة مالحة، كوم الحجر، حمام شامي، خاتون، بروكار، عطر الشام.

التحق زهير بمنصب نقيب الفنانين السوريين عام 2014. كما شارك في العمل السياسي وأصبح عضوا في مجلس الشعب عام 2016.

تزوج الراحل عام 1984، بسيدة سورية، إلا أنه لم يرزق بأولاد.

ودع الجمهور العربي عام 2021 زهير رمضان، الذي رحل عن محبيه الذين يذكرونه بكثير من الأعمال التي أدخلت البهجة والسرور إلى قلوبهم.