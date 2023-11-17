تأجيل حفل "ليلة الدموع 2" بالرياض لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أعلنت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، عن تأجيل حفل "ليلة الدموع 2" والذي كان من المقرر إقامته مساء اليوم الخميس ضمن فعاليات "موسم الرياض".

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة المنظمة للحفل "بنش مارك" على "إنستجرام" بيان رسمي، اعتذرت خلاله عن عدم إقامة حفل "ليلة الدموع" بسبب سوء الأحوال الجوية.

وعلقت الصفحة، قائلة: "نأسف لإبلاغكم بتأجيل الحفل نظرًا للأحوال الجوية الممطرة وحرصًا على سلامتكم إلى يوم الغد الجمعة 17 نوفمبر على مسرح أبو بكر سالم".

وكشف المستشار تركي آل الشيخ مؤخرًا عن إقامة حفل "ليلة الدموع 2" والذي يضم نخبة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي وهم الفنان تامر عاشور، الفنان رامي صبري، الفنان رامي جمال، والفنان آدم.

وأقام تركي آل الشيخ حفلًا بعنوان "ليلة الدموع" لأول مرة بشهر أغسطس الماضي وضمت عدد من أشهر نجوم الغناء في مصر والوطن العربي وهم الفنان تامر عاشور، الفنان هيثم شاكر، الفنان مسلم، الفنان طارق الشيخ، الفنان حمادة هلال، الفنان أحمد كامل بقيادة المايسترو هاني فرحات وحقق الحفل نجاحًا جماهيريًا ضخمًا.

وشهد "موسم الرياض" حفلًا غنائيًا مؤخرًا بعنوان "روائع بليغ حمدي" تكريمًا لمسيرة الموسيقار الراحل بليغ حمدي وشارك بالحفل كلًا من النجمة أنغام، الفنانة أصالة، الفنان ماجد المهندس، الفنان صابر الرباعي، الفنانة نانسي عجرم والفنانة مي فاروق والتي كانت مفاجأة الحفل.

يذكر أن، تركي آل الشيخ حريص على إقامة عدد من الحفلات الغنائية لأبرز الموسيقيين في مصر والوطن العربي وذلك تقديرًا وتكريمًا لمشوارهم الفني وكان أبرزهم حفل "روائع الموجي" تكريمًا للموسيقار الراحل محمد الموجي، وحفل "ذكريات شنودة" تكريمًا للموسيقار الكبير هاني شنودة.