ياسمين صبري تظهر ببندقية في رحلة لـ صيد الطيور (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها وجمهورها، مقطع فيديو لها بصحبة شقيقها "آدم" خلال رحلة لصيد الطيور.

ونشرت ياسمين، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "وقت العائلة في الريف".

وظهرت ياسمين صبري بالفيديو وهي تمسك ببندقية في رحلة الصيد التي حرصت على الاستمتاع بها مع عائلتها.

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "ممكن تبطلي تحلوي أكتر" ، "مبحبش أبدا الرياضة دي" ، "قمر" ، "أحلى ابتسامة في العالم" ، "انتي جميلة جدا وجذابة" ، "ملكة جمال مصر مفيش كلام".

يذكر أن، ياسمين صبري تنتظر طرح فيلمها السينمائي الجديد "أبو نسب" الذي تشارك في بطولته مع الفنان محمد عادل إمام ويجمعهما للمرة الثالثة بعد "جحيم في الهند" و "ليلة هنا وسرور".