سيلفستر ستالون في ضيافة "موسم الرياض" برعاية تركي آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

استقبل "موسم الرياض" النجم الأمريكي العالمي سيلفستر ستالون، الذي تم دعوته من قبل الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

ونشر "آل الشيخ"، صورة تجمعه بـ "سيلفستر"، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ويبدو أن دعوة "سيلفستر" جاءت تزمنا مع وجود أكثر من فعالية فنية تشهد حضور العديد من النجوم العالميين.

ومن المتوقع أن يحضر "سيلفستر" عدد من النزلات القتالية والتي تقام لأول مرة بالمملكة العربية السعودية وأبرزها نزال "يوم الحساب"، والمقرر إقامته يوم السبت الموافق 23 ديسمبر المقبل ويضم عدد كبير من أبرز الملاكمين العالميين.

وشهد "موسم الرياض" حدثًا استثنائيًا بنزال "معركة الأشرس" وهي مباراة ملاكمة جمعت ما بين الملاكم فرانسيس نجانو والملاكم البريطاني تايسون فيوري وسط حضور نخبة من ألمع النجوم في مختلف المجالات منهم لاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو، ونجم الملاكمة العالمي مايك تايسون، والفنان محمد هنيدي، والفنان محمد حماقي، والفنانة نانسي عجرم، والفنان بيومي فؤاد وسط تغطية إعلامية عالمية، وانتهت بفوز الملاكم تايسون فيوري الذي حاز على لقب "الأشرس".

يذكر أن، تركي آل الشيخ عرض له مؤخرًا فيلم الرعب والتشويق "The Cello" في أول تجاربه السينمائية وهي رواية تحمل نفس الاسم لـ "تركي" ونشرت عام 2021.