شكرا لقرائتكم خبر عن العميل صفر أولى بطولات أكرم حسنى فى السينما يقترب من حصد 41 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "العميل صفر" نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، منذ طرحه فى السينمات المختلفة، حيث وصل إجمالي ما حققه حتى الآن 40 مليونا و844 ألفا و296 جنيها، وذلك خلال ما يقرب من 3 أشهر من طرحه فى دور العرض السينمائية المختلفة.

فيلم "العميل صفر" بطولة أكرم حسنى، بيومى فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلي والممثلة السعودية فاطمة البنوي لأول مرة في فيلم مصري، وأيمن الشيوي وأيمن طعمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، إخراج كريم العدل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل "جيمس بوند" لكنه يفشل في ذلك من خلال تعرضه للعديد من المواقف الكوميدية.

ويخوض أكرم حسنى أولى بطولاته المطلقة فى عالم السينما بفيلم "العميل صفر" بعدما حقق أكرم عدة نجاحات حققها اكرم فى الدراما والسينما خلال الأعوام الماضية، حيث قدم أفلام "بنك الحظ" مع محمد ممدوح ومحمد ثروت، و"كلب بلدى" مع أحمد فهمى، "والبدلة" مع تامر حسنى إضافة إلى ظهوره كضيف شرف في أكثر من فيلم، كما قدم أكرم حسنى البطولة في الدراما خلال مسلسلى "الوصية" عام 2018 و"مكتوب عليا" عام 2022.

وأكد النجم أكرم حسنى، فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، أنه يعتبر فيلم "العميل صفر" من أقرب الأعمال إلى قلبه، مضيفا أن الفيلم يحمل عددا من مشاهد الأكشن والكوميدي، مشيرا إلى أن أبطال العمل بذلوا مجهودا كبيرا في تصويره، مؤكدًا: "أنا شخصيا استمتعت بالعمل معهم".