فرق شاسع.. شاهد عارضة أزياء تشعل السوشيال ميديا بعد ارتدائها فستان أنغام

كتب امير فتحي في الجمعة 17 نوفمبر 2023 08:22 صباحاً - ظهرت النجمة أنغام خلال مشاركتها في حفل روائع بليغ حمدي بفستان أنيق نال إعجاب الجميع.

وكان فستان أنغام مميزا بتفاصيل عديدة حيث اعتمد المصمم في إظهار الفستان وذلك بالتركيز علي قماشته وتطريزه.

إطلالة أنغام في السعودية

وكانت ارتدت أنغام فستان قماشته ستان أسود اللون ومنفصل لجزئين جزء مطرز وآخر مرصع بالورد.

وكان سعر الفستان وفقا لموقع بيعه MARCHESA،يصل سعره إلى 8 آلاف دولار، أي ما يقارب 250 ألف جنيه.

و كان الفستان تم عرضه علي عارضة أزياء ظهرت بالفستان ولكن عدلت أنغام تصميم الفستان ببطانة أسفل الجزء التول الشفاف في الأعلى، وأغلقت الفتحة الجانبية الطويلة من الفستان واليكم صور عارضة الأزياء بشكل الفستان قبل تعديله

أنغام تطرح كليب “حلفونا”

من ناحية أخرى، طرحت الفنانة أنغام عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب كليب أغنية جديدة تحمل عنوان “حلفونا”.

يستعرض كليب أغنية “حلفونا” لقطات متنوعة من تدريبات القوات المسلحة المصرية، إلى جانب مشاهد من أنحاء مصر المختلفة.

وأغنية “حلفونا” من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، ألحان الموسيقار إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي

أنغام تلقن متحدث جيش الاحتلال درسا قاسيًا

وكانت الفنانة أنغام، لقنت المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، درسا قاسيا عقب نشره رسالة ذكر فيها اسم الفنانة أنغام، ونشبت بينهما مشادة عنيفة أهانت فيها أنغام الأخير.

ولم تتمالك المطربة أنغام، نفسها أمام تحذيرات المتحدث باسم جيش الاحتلال، لأهالي حي الزيتون في قطاع غزة بالتحرك إلى الجنوب، وردت عليه في تدوينة عبر حسابها الرسمي على موقع «إكس» تويتر سابقا قائلة: «ربنا ياخدك ويريحنا من وشك».

لتشتعل الأزمة بين أنغام وأفيخاي وسط تفاعل رواد «إكس» وإشادتهم بموقف أنغام نظرا للعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال على غزة حاليا.

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