والد نارين بيوتي بظهور نادر..هل تُشبهه؟-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه والد اليوتيوبر نارين عمارة الشهيرة بـ نارين بيوتي، وذلك في ظهور نادر له بسبب خطوبتها مؤخرا، ومن المعروف ان أهل نارين منفصلان عن بعضهما.



واعتبر البعض ان نارين لا تشبه والدها، بل شقيقتها سيدرا هي التي تُشبهه.

على صعيد آخر كانت قد كشفت نارين بيوتي عن تفاصيل الكتاب الذي اهداه لها خطيبها رجل الأعمال رامي سمعو في خطوبتهما، وانتشر مقطع فيديو قالت فيه نارين: "هذا الكتاب عو عبارة عن قصتنا انا ورامي، اذ استغرق تحضيره 5 أشهر تقريبا ، وهو من كتب القصة ويتحوي على 400 صفحة".