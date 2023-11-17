الشيف بوراك يُقلق المتابعين..هل يمر بأزمة عاطفية؟-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشر الشيف التركي بوراك أوزديمير مقطع فيديو على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيه حزين تحت الشتاء وذلك عند رؤيته لشاب مع حبيبته، وكأنه أراد ان يوصل رسالة وهي انه وحيدا وليس لديه حبيبة.



الفيديو نال اعجاب عدد كبير من المتابعين وحصد نسبة مشاهدة عالية.

على صعيد آخر كان قد انتشر مقطع فيديو للشيف التركي بوراك، ظهر فيه بأسلوب مغاير عن الذي كان يطل فيه، اذ اعتدنا عليه مبتسماً دائماً، لكن هذه المرّة ظهر حزيناً وهو يحضّر الطعام.