أصالة تمنع زوجها من الظهور معها بسبب الحسد؟؟ خبر ضج مواقع التواصل الإجتماعي

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، خبر مفاده أن الفنانة السوية أصالة قررت منع زوجها الشاعر العراقي فائق حسن من الظهور معها على المسرح بسبب خوفها من الحسد.

وشارك الجمهور منشور لأصالة جء فيه: "قررت أقلل شوي ظهور فايق معايا في الحفلات بسبب خايفين نحسد من شدة حبنا".

إلا أن هذا النشور غير صحيح، وليس موجود من الأساس عبر حساب صالة الخاص.

وانتشرت صور لأصالة ظهرت فيها وهي تبكي في كواليس حفل "روائع بليغ حمدي" بعد أن شاهدت فقرة الفنان وليد وهو أصغر المشاركين في الحفل وعمره 17 عاماً وتأثرت كثيراً بصوته وإحساسه. يذكر ان حفل روائع بليغ حمدي تصدر الترند وقد أحياه عدد كم النجوم وهم أنغام، أصالة، نانسي عجرم، صابر الرباعي وماجد المهندس وقد نالت أصالة حصة الاسد من التعليقات وذلك بعدما صعدت الى المسرح حافية القدمين في خطوة انقسمت الاراء حولها فالبعض راى انها عفوية والبعض الاخر انتقدها.

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