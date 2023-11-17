غوينيث بالترو تكشف سر حبها لزوجها براد فالتشوك.. وما علاقة والدها بالموضوع؟

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة الأميركية جوينيث بالترو عن أن أحد أسباب وقوعها في حب زوجها الكاتب والمنتج التلفزيوني براد فالتشوك، هو التشابه الذي اكتشفته فيه يجمعها بوالدها.



وقالت جوينيث عن براد، إن لديه أشياء تذكرها بوالدها، وأكدت: "لقد اخترت والدي أخيراً".

وكانت جوينيث قد احتفلت بذكرى زواجها الخامس في أيلول/ سبتمبر الماضي.

يذكر أن والد جوينيث المنتج بروس بالترو، كان قد توفي بسبب مضاعات إصابته بالسرطان عام 2002.

وقالت بالترو إن الحياة في منزل "فالترو" كما تسميه، تجلب لها أكبر قدر من السعادة، وهي فخورة بالعائلة المختلطة التي أنشآها سوياً، فلديها طفلان هما: "أبل" ويبلغ من العمر 109 عاماً، و"موسى" الذي يبلغ من العمر 17 عاماً، وهو من زوجها السابق مغني كولدبلاي كريس مارتن.

كما يوجد لدى براد فالتشوك أيضاً طفلان: "إيزابيلا" البالغة من العمر 19 عاماً، و "برودي" يبلغ من العمر 17 عاماً، من زواج سابق.

وتحدثت جوينيث عن الإهتمام بأسرتها، وقالت: إنه أمر صعب، فقط ألتزم بها، فهم الآن من الأشياء التي تجلب لي أكبر قدر من السعادة في حياتي".

وأشار المخرج براد فالتشوك، إلى أن زوجته جوينيث بالترو تهتم دوماً بالآخرين، فهي عندما تحب شخصاً ما، تُصبح بطلته، وأكد أنه حينما يعمل شيئاً جيداً، يشعر بالرضا تجاهها، وقال أنها حقاً الزوجة المثالية.