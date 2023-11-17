شكرا لقرائتكم خبر عن كارولين عزمى وسلوى عثمان وأحمد صيام ينضمون إلى "حق عرب" مع أحمد العوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المخرج إسماعيل فاروق اختيار الفنانين المشاركين فى بطولة مسلسله الجديد "حق عرب" بطولة النجم أحمد العوضى، والمقرر عرضه فى شهر رمضان الماضى، حيث انضم للعمل مؤخراً إلى فريق العمل كلاً من كارولين عزمى وأحمد صيام وسلوى عثمان وميدو ماهر، فيما يتبقى الاستقرار على الفنانة التي تلعب دور البطولة النسائية والتعاقد معها رسمياً تمهيداً لبدء التصوير.

مسلسل "حق عرب" تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، رياض الخولى، وفاء عامر، ميرهان حسين، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في اطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث.

مسلسل "حق عرب" يسجل البطولة المطلقة الأولى للنجم أحمد العوضى في دراما رمضان، بعدما قدم في رمضان الماضى مسلسل "ضرب نار" مع زوجته ياسمين عبد العزيز، من تأليف تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولته ماجد المصرى، مها نصار، هدى الإتربى، انتصار، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، ضياء عبد الخالق، تامر مجدى، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى.

يذكر أن المخرج إسماعيل فاروق قدم آخر أعماله في الدراما، مسلسل "مشوار الونش" من 45 حلقة، تأليف أحمد عبد الفتاح وإنتاج شركة سينرجى، وتم عرضه فى شهر ديسمبر الماضى، وبطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، ريهام نبيل، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر، جيهان خيرى، محمد المغربى.



كارولين عزمى



سلوى عثمان



احمد صيام



احمد عبد الله محمود