شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش تنتهى من فيلم "السيستم" وتجسد دور معقدة من الرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة نسرين طافش من تصوير آخر مشاهدها فيلم "السيستم" مع أحمد الفيشاوى وطارق لطفى، والمقرر طرحه في دور العرض خلال الفترة المقبلة، وتجسد نسرين خلال أحداثه شخصية "عائشة"، وهى بنت قوية وواثقة من نفسها وتعرف ماذا تريد، لكنها تعانى من عقدة من الرجال بسبب بعض المواقف التى تعرضت لها معهم في حياتها.

فيلم "السيستم" تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى، وبطولة أحمد الفيشاوى، طارق لطفى، نسرين طافش، بسنت شوقى، محمد على رزق وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم ومحمود البزاوى، والمذيعة الأردنية راندا جبر وتدور أحداث الفيلم في اطار رومانسى لايت.

يذكر أن نسرين طافش عرض لها مؤخرًا فيلم "أخى فوق الشجرة" مع رامز جلال ويشارك فى بطولته تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، "ويزو"، وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، ويسجل الفيلم ثانى تجارب نسرين طافش السينمائية في مصر بعد "نادى الرجال السرى" مع كريم عبد العزيز وغادة عادل، الذى تم عرضه عام 2019.

وتنتظر نسرين طافش، عرض فيلم "فى القلب" الذى انتهت من تصويره منذ فترة طويلة، وتشارك في بطولته مع خالد سليم، سوسن بدر، هالة فاخر، محمد عز، منة فضالى، إنجى كيوان وتونى ماهر، وإخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى وتعد القصة مختلفة ورومانسية وتدور فى إطار اجتماعى رومانسى.



نسرين طافش واحمد الفيشاوى من فيلم السيستم