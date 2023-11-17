رقص وغزل بين حليمة بولند وزينب فياض.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 17 نوفمبر 2023 09:48 صباحاً - أثارت الفاشينيستا زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جدلاً واسعًا بعد ظهورها برفقة الإعلامية الكويتية حليمة بولند، عقب اعلانها الانفصال عن والد طفلتيها رهف ودانييلا.

وفي التفاصيل, فقد نشرت زينب فياض عدة مقاطع فيديو وصور جمعتها بالإعلامية الكويتية حليمة بولند، من أحد صالونات التجميل في العاصمة اللبنانية بيروت.

وبدا واضحًا الكيمياء التي تجمع بين فياض وبولند، إذ عبرتا عن حبهما لبعضهما، ووثقتا رقصهما على وقع أغنيتين، الأولى لشيرين عبد الوهاب “كلها غيرانة”، والثانية لهيفاء وهبي “ولد”.

وظهرت زينب وحليمة خلال الفيديوهات، بلوكات مختلفة اعتمدتا خلالها إطلالة باللون الأسود وتسريحتين الأولى بالشعر المشدود والمعقود على هيئة ذيل الحصان، والثانية بالشعر المسدول والمموج، ونسقتا معهما مكياجا بالألوان الترابية اعتمدتا خلاله لونين من أحمر الشفاه.

وكانت زينب أثارت التساؤلات مؤخرًا، حول صحة انفصالها، إذ نشرت صورة جمعتها بابنتيها رهف ودانييلا، ولم يظهر خاتم الزواج في يدها اليسرى؛ ما رجَّح احتمالية حصول الطلاق.