ابنة داليا البحيري الشابة تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها.. شبهها الكبير لـ جدتها النجمة هدى سلطان سيفاجئك!

كتب امير فتحي في الجمعة 17 نوفمبر 2023 09:48 صباحاً - شاركت الفنانة داليا البحيري، مجموعة صور أثناء حضورها حفل زفاف ابنة شقيقتها، بحضور عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة.

واجتمع في الحفل أقارب العروس، وبينهم: خالتها الفنانة داليا البحيري وابنتها قسمت فريد المرشدي التي ودعت الطفولة وصارت شابة جميلة.

أحدث ظهور لـ قسمت ابنة داليا البحيري

وتفاعل الجمهور مع الصور، خاصة مع صور قسمت ابنة داليا التي بدت ملامحها قريبة من والدة جدتها النجمة الراحلة هدى سلطان، حيث علقت إحدى المتابعات، وقالت: “بنوتك ما شاء الله ملامحها وهي بتضحك نفس هدى سلطان أم جدتها.. سبحان الله”.

وعلقت أخرى: ” قسمت أحلى من العروسة.. الله يحفظها ليك يا رب وتشوفيها في أعلى المراتب”، فيما كتبت إحدى المتابعات: “انت جميلة وراقية أوي يا داليا”.

من هي قسمت فريد المرشدي؟

قسمت فريد المرشدي هي إبنة الفنانة داليا البحيري من رجل الاعمال الراحل فريد المرشدي نجل المنتجة ناهد فريد شوقي وشقيق الفنانة الشابة ناهد السباعي، والذي مات قبل عدة سنوات إثر حادث سير أليم.

وكانت الفنانة داليا البحيري قد كشفت عن الظهور الأول لابنتها قسمت في عالم الفن، بعدما نشرت أول صورة لها من كواليس تصوير الجزء الرابع من مسلسل “ يوميات زوجة مفروسة أوي” الذي عُرض على قناة mbc1، لتصبح الصغيرة آخر أبناء النجوم الذين انضموا لعالم التمثيل مبكّرًا.

الصغيرة قسمت خاضت تجربتها الأولى بعدد محدود من المشاهد، حيث ظهرت فيها برفقة والدتها داليا البحيري، والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وفضلت داليا أن تنشر صورة ابنتها مع الأخيرة، وعلّقت عليها قائلة: كيمي وجوجو في مشهد من “يوميات زوجة مفروسة” الجزء الرابع.

كما حرصت الفنانة داليا البحيرى على الاستمتاع بوقتها مع ابنتها قسمت فى “mother & child camp”، وظهرت داليا وابنتها فى الصور التى نشرتها عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، وهن مشاركتان فى العديد من المسابقات وتظهر عليهما السعادة والمرح.

آخر أعمال داليا البحيري

يُذكر ان عرض مؤخرًا للفنانة داليا البحيري فيلم أولاد حريم كريم مع مصطفى قمر وعدد كبير نت الابطال الرئيسيين بالجزء الأول.

فيلم “أولاد حريم كريم” بطولة “مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم “اولاد حريم كريم” عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلي مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز واخراج على إدريس.

فيلم “أولاد حريم كريم”

تدور احداث الجزء الثاني حول أن علاقة حب بين كريم حسين وآيلا، وعندما يتقدم للزواج منها يكتشف والدها كريم الحسيني أنه ابن زميلته وحبيبته السابقة مها، ثم يستعيدان علاقة الصداقة القديمة مع صديقتيهما هالة ودينا.

عرض فيلم “حريم كريم 2” بعد مرور 18 عاما على عرض الجزء الأول من الفيلم الذي تم طرحه عام 2005.

ودارت أحداث الجزء الأول حول شخصية “كريم” والذي يتعرض لمشكلة زوجية فيستعين بأصدقاء الجامعة وهم داليا البحيري، بسمة، علا غانم حتى يساعدوه في استعادة زوجته ولكن تتطور الأحداث ويتسبب في تدمير حياتهم كما يتسببوا في تفاقم المشاكل مع زوجته.

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