أحمد العوضي بأقوى رد: "دي خطوط حمرا اتربينا عليها"

ميرنا وليد - بيروت - عارض الممثل المصري أحمد العوضي نشر الخلافات الزوجية على مواقع التواصل، اذ قال: "دي مش أصول وبيقولوا البيوت قبور لا يعرف ما بداخلها إلا قاطنيها، ويا باشا إنت طلقت أنا كعوضي مش عايز أعرف طلقت ليه".
وأضاف: "إيه التريند في إني أفضح بيتي؟ دي خطوط حمرا اتربينا عليها".
وتابع: "الراجل هيبة والست احترام، وأنا زمان لما كان أبويا يتخانق مع أمي كنت أعرف إنهم متخانقين لكن مش عارف ليه، حتى وأنا موجود في نفس البيت، ده اللي إتربيت عليه".
وجاء حديث أحمد العوضي مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج "حبر سري".
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