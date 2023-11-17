الدكتورة يومي تُحدث ضجة بما ستفعله اذا تزوجت

ميرنا وليد - بيروت - أحدثت الدكتورة يومي جدلا بين المتابعين بعد حديثها عن زوجها المستقبلي، اذ تم تداول تصريحا عن لسانها قالت فيه: "إذا تزوجت مابخلي حتى إصبع زوجي يطلع في السوشيال ميديا، انتوا شايفين كمية البنات؟!".
على صعيد آخر كانت عبّرت مؤخرا الدكتورة يومي عن وجهة نظرها تجاه المال في حياتها، معتبرة انه جلب لها المشاكل، وقالت يومي في فيديو انتشر لها على مواقع التواصل الإجتماعي: "انا المصاري ما جابت لي السعادة ، المصاري جابت لي المشاكل!"، وانقسمت اراء المتابعين، منهم أيدها والبعض الآخر عارضها.
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