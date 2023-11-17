بالصور- أول ظهور لـ جاستن تيمبرلايك وزوجته بعد اتهامات بريتني سبيرز

ميرنا وليد - بيروت - ظهر المغني الأميركي جاستن تيمبرلايك وزوجته الممثلة جيسيكا بيل، في أول ظهور علني لهما، بعد أن اتهمت المغنية الأميركية بريتني سبيرز جاستن بضربها ومحاولة إجهاضها في عام 2002.



وانتشرت صور لجاستن وزوجته خلال عرض فيلمه الجديد "Trolls: Band Together"، في لوس أنجلوس. وكان الزوجان مبتسمين في الصور.

وكانت سبيرز قد اتهمت تيمبرليك في مقابلة سابقة لها، بضربها عدة مرات خلال علاقتهما. وكشفت سبيرز أنه أجبرها على القيام بأشياء لم تكن تريد القيام بها، بما في ذلك الرقص في الأماكن العامة وهي ترتدي ملابس غير لائقة.

وقال تيمبرلايك في بيان له، العام الماضي، إنه "يتفهم أن بريتني تعاني، وأنها تحاول معالجة الأحداث التي مرت بها منذ سنوات عديدة".

ويشار إلى أنه، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت اتهامات سبيرز ستؤثر على مسيرة تيمبرلايك المهنية، إذ أعرب العديد من المعجبين عن دعمهم للمغني، ودعوه إلى مواصلة مسيرته المهنية.



