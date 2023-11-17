أنجيلا بشارة تحدث بلبلة بكلامها عن واجبات الأب.. فهل قصدت وائل كفوري؟

ميرنا وليد - بيروت - أحدثت أنجيلا بشارة، زوجة الفنان اللبناني وائل كفوري السابقة، حالة من البلبة بعد منشورها الأخير عن دور الأب في البيت، وعلاقته بأولاده.



وإعتبر الجمهور أن أنجليلا تقصد وائل كفوري بحديثها هذا، خاصة أنه ليس المنشور الأول لها، الذي بدى وكأن مشاكلها مع وائل عادت مجدداً.

وكتيت أنجيلا: "صح يحقّ للاب أنو ياخذ ولاده من طليقته إذا رجعت تجوزت (لانو ما بيقبل يعيشوا مع رجل غريب بنفس البيت).. بس السؤال هو.. انو هيدا الاب اذا رجع تجوز "أو" عاشت معه امرأة غريبة بالبيت (مساكنة مثلا).. بتختفي القيم والمبادىء ومراعاة شعور الولاد؟ والقوانين بتنفرض بس على المرأة؟".