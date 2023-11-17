بطلة مسلسل الخائن تطل من دون ماكياج أو فلتر للتجميل.. وهكذا بدت على طبيعتها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة السورية مرام علي، بطلة مسلسل "الخائن"، صورة لها من دون ماكياج أو فلتر للتجميل، وعلى كامل طبيعتها.



صورة مرام هذه لاقت على إستحسان الجمهور، الذي أكد على جمالها وعدم حاجتها للماكياج.

وتشارك مرام علي في بطولة المسلسل التركي المعرب "الخائن"، والذي ينال على نسبة مشاهدة عالية جداً،

وتدور قصة المسلسل حول طبيبة شهيرة "سلافة معمار"، تعيش حياة مستقرة مع زوجها وابنها، وتكتشف عن طريق الصدفة خيانة زوجها "قيس الشيخ نجيب" مع فتاة شابة "مرام علي"، عاش معها قصة حب دامت حوالى العامين.

وتقرر بعد ذلك الزوجة والطبيبة الانتقام من زوجها وعشيقته على طريقتها الخاصة، ضمن أحداث قوية.

ويشارك في مسلسل "الخائن" عدد كبير من الممثلين أبرزهم: قيس الشيخ نجيب، سلافة معمار، مرام علي، رولا بقسماتي، جلال شموط، خالد شباط، إيلي متري، تاتيانا مرعب وجينا أبو زيد.