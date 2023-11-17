فن ومشاهير

شريف منير يكشف الموعد النهائي لعرض مسلسل "بقينا اتنين"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

روج الفنان شريف منير، لمسلسله الدرامي الجديد "بقينا إتنين" استعدادا لعرضه يوم 24 نوفمبر الجاري على شاشة قناة "ON".

ونشر شريف، صورة لـ كلاكيت المسلسل، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق: "مسلسل بقينا اتنين معادنا يوم 24 نوفمبرعلى شاشة أون تي في".

مسلسل "بقينا اتنين" بطولة ، طارق عبد العزيز، وشريف منير، يوسف عثمان، ياسر الطوبجي، مروة عبد المنعم، تامر فرج، نبيل علي ماهر، تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت.

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان شريف منير السينمائية كانت فيلم "يوم 13".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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