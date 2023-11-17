شريف منير يكشف الموعد النهائي لعرض مسلسل "بقينا اتنين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

روج الفنان شريف منير، لمسلسله الدرامي الجديد "بقينا إتنين" استعدادا لعرضه يوم 24 نوفمبر الجاري على شاشة قناة "ON".

ونشر شريف، صورة لـ كلاكيت المسلسل، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق: "مسلسل بقينا اتنين معادنا يوم 24 نوفمبرعلى شاشة أون تي في".

مسلسل "بقينا اتنين" بطولة رانيا يوسف، طارق عبد العزيز، وشريف منير، يوسف عثمان، ياسر الطوبجي، مروة عبد المنعم، تامر فرج، نبيل علي ماهر، تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت.

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان شريف منير السينمائية كانت فيلم "يوم 13".