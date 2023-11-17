موعد عرضه.. "شاهد" تطرح التريلر الرسمي لـ"بطن الحوت"

محمد اسماعيل - القاهرة - طرحت منصة"شاهد"، التريلر الرسمي لمسلسل "بطن الحوت" المقرر عرضه عبر المنصة الإلكترونية يوم 23 نوفمبر الجاري.

ونشر الحساب الرسمي لـ"شاهد"، على فيسبوك، التريلر وظهر فيه صراع الشقيقين محمد فراج وباسم سمرة، وحمل تعليق: "أولها صبر وآخرها جبر..مسلسل بطن الحوت ابتداءً من ٢٣ نوفمبر علىShahid ، حكايات لا تنتهي".

مسلسل "بطن الحوت" تدور أحداثه حول صانع فخار (محمد فراج) يصاب بصدمة عصبية بعد مقتل صديقه المقرب على يد باسم سمرة، ليجد نفسه في حالة من التشتت تصل به للتطرف الديني وإدارة امبراطورية لتجارة المخدرات.

المسلسل بطولة محمد فراج وباسم سمرة وعبد العزيز مخيون، أسماء أبو اليزيد، زينب غريب، وعدد من الفنانين، ومن إخراج أحمد فوزي صالح.