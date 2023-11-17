شكرا لقرائتكم خبر عن صناع مسلسل "العودة" يواصلون التصوير والمخرج: يا رب يجعله خير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل صناع مسلسل "العودة" تصوير باقى الحلقات العمل استعدادا لطرحه خلال الفترة المقبلة على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث يعمل المخرج أحمد حسن على الانتهاء من تصوير المشاهد والحلقات المتبقية.

ونشر أحمد حسن بوستر المسلسل عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقا عليه: "بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله يا رب يجعله خير لكل صناع العمل".



كواليس مسلسل العودة

وضم بوستر العمل جميع أبطاله، يتوسطهم الفنان شريف سلامة بطل العمل، والتي تدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالطابع الصعيدي، وتم تصوير أغلب مشاهده في مدينة الأقصر، ويتناول العمل عدة قضايا مهمة، من بينها قضية الذهب، خلال 30 حلقة.

مسلسل "العودة" من بطولة شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، أحمد والي، صفاء الطوخي، حمزة العيلي، عصام السقا، محمد عبدالعظيم وشاهيستا سعد، وولاء الشريف، وسارة نور وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، ومكون من 30 حلقة.