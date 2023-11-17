شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مسلسلات فى قائمة الموسم الشتوى على قنوات المتحدة والعرض قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية لاستقبال دفعة جديدة من الأعمال لعرضها ضمن الموسم الشتوى، حيث يتواصل تصوير عدد من المسلسلات على قدم وساق استعداداً للعرض حسب الموعد المحدد، حيث تعد هذه الأعمال الدفعة الأخيرة من أعمال الأوف سيزون، وذلك قبل انطلاق موسم دراما رمضان على قنوات المتحدة، ويسرد ”الخليج 365” القائمة الكاملة لمسلسلات الموسم الشتوى على قنوات المتحدة.

البداية بمسلسل "زينهم" المقرر عرضه على قناة ON بدءا من الأسبوع المقبل، والعمل مكون من 30 حلقة وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، أحمد الرافعى، محمد أبو داود، يارا جبران، عماد رشاد، هناء الشوربجى، سلوى محمد على، انجى أبو السعود، أسامة أبو العطا، حمدى هيكل، بسمة نبيل، نورا مهدى، نسمة بهى وتأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحى عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.



مسلسل زينهم

ثانى أعمال الموسم الشتوى هو مسلسل "العودة" المقرر عرضه على قناة DMC الأسبوع بعد المقبل، والعمل بطولة شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، عصام السقا، حمزة العيلى، بسنت شوقى، صفاء الطوخى، محمد عبد العظيم، شاهيستا سعد، وولاء الشريف، وأحمد والى والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى ويتناول العمل إحدى قضايا الصعيد الهامة الخاصة بالتنقيب على الدهب.



مسلسل العودة

مسلسل "وبقينا اتنين" أيضاً من الأعمال المقرر عرضها قريباً على إحدى قنوات المتحدة، والعمل مكون من 20 حلقة وبطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى، وتدور أحداثه حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم.



مسلسل وبقينا اتنين

وانضم مسلسل "الوصفة السحرية" - (لزواج ناجح) إلى قائمة أعمال المتحدة فى موسم الشتاء، حيث يتواصل تصويره حالياً، والعمل مكون من 45 حلقة ويعتمد على البطولة الجماعية، ويضم فى قائمة أبطاله كلا من شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، كارولين عزمى، محمد أبو داود، سلوى محمد على وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومى سعيد وإخراج خيرى سالم.



مسلسل الوصفة السحرية

خامس مسلسلات الموسم الشتوى على قنوات المتحدة "وبينا معاد 2" الذى يتواصل تصويره حالياً، وهو مكون من 30 حلقة وبطولة شيرين رضا، صبرى فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، هاجر الشرنوبى، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكداونى، الطفل محمد العزازى، الطفلة كنزى رماح، تسنيم هانى، يوسف ابراهيم مع ظهور هيدى كرم كضيفة شرف خلال الأحداث والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال وإنتاج إبراهيم حمودة برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.



مسلسل وبينا ميعاد

آخر مسلسلات الموسم الشتوى على قنوات المتحدة "حدوتة منسية" مكون من 30 حلقة، وبطولة سوسن بدر، عبير صبرى، أحمد فهيم، هشام إسماعيل، محمود حجازي، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، وعدد آخر من اتلفنانين ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.