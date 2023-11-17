ميرنا وليد - بيروت - تسعى الإعلامية والكاتبة جيزيل هاشم زرد إلى أن توصل رسالة هادفة من خلال المسرحيات التي تكتبها للأطفال، اذ ان الطفل الذي يشاهدها يخرج من المسرحية بعبرة معينة، وهذه المرة أطلقت "ميلفا وبابيت مريم"، شارك فيها عدد من الممثلين، نذكر منهم الممثل سمعان عتيق، الممثلة نتالي جدعون، الممثلة باتيل أفيديسيان، الممثلة بولين متى، الممثلة ماري جوزيه إبراهيم، الممثل كريم شهاب، الممثلة ماري هيكل، والمسرحية تحمل توقيع المخرجة ماريلين زرد، واللافت هو أن إبنة ماريلين تخوض بطولة المسرحية بدور "ميلفا".
موقع "الفن" تواجد في العرض الأول للمسرحية، وأجرينا هذا التقرير:
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- جيزيل هاشم زرد تُصوّب على هذه الفئة وتنبّه الأهل بمسرحيتها الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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