دومينيك حوراني تستبدل جسمها بجسم ياسمين صبري

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة دومينيك حوراني بصورة فاجأت بها الجمهور حيث ظهرت بوجهها على جسم الممثلة المصرية ياسمين صبري.

دومينيك قامت بتركيب الصورة على تطبيق تبادل الصور إنستغرام، وانهالت الإنتقادات على دومينيك بسبب هذا الفعل.

وفي المقابل اعتبر البعض أنها خطوة في إطار المزاح وظريفة، بينما آخرون انهالوا بالسخرية على ما قامت به دومينيك.

إطلالة ياسمين كانت في طائرة خاصة عام 2022 وارتدت بليزر أبيض وسروال جينز وبوتين أسود طويل.

وإنها ليست المرة الاولى التي تقوم بها دومينيك بالأمر بل استبدلت جسمها بجسم عارضة أزياء أجنبية.

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