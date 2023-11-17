ميرنا وليد - بيروت - تحدث الفنان اللبناني وائل جسار عن تبرع الفنانين بمبالغ مالية عالية لمساعدة أهالي غـ زة، وتبرعهم بعائدات حفلاتهم.

وقال وائل جسار: "أطفال غزة مش محتاجين فلوس. أطفال غزة مش محتاجين فلوس محتاجين وقفة رجل شجاع عايزين فعل مش كلام.. لأن فلسطين بتموت وبتروح من أيدينا".

حديث وائل جسار هذا جاء خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "free time"، للإعلامية يارا أحمد.

واحتفل وائل جسار وزوجته ميراي بعيد زواجهما الـ 18 وشاركا صورة لهما خلال الاحتفال وقطعهما قالب الحلوى الذي كتب عليه " ذكرى زواج سعيدة". وتعد ميراي من أكثر الداعمات لزوجها اذ ان الثنائي تكلما عدة مرات عن قصة حبهما التي تخللها العديد من المشاكل منها عدم موافقة الاهل في البداية بسبب اختلاف الدين وارتباط ميراي بغيره قبل ان تدرك انها ليست سعيدة لاا بوجود وائل الى جانبها. ولدى الثنائي ولدين وهما ماريلين الابنة الاكبرة والابن الاصغر هو وائل جونيور .

كانت هذه تفاصيل خبر وائل جسار يتحدث عن تبرع الفنانين بأجور حفلاتهم لأهالي غـ زة.. وهذا ما قاله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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