مالوما بتصرف لافت على السجادة الحمراء.. وقبلة حميمة مع حبيبته الحامل تحدث ضجة

ميرنا وليد - بيروت - ظهر الفنان الكولومبي مالوما على السجادة الحمراء في حفل "latin grammy" مع حبيبته سوزانا جوميز، وهي حامل وبطنها منتفخ.



وأحدث الثنائي ضجة برومانسيتهما البالغة، حيث قام مالوما بتقبيل بطنها، وبعدها جمعتهما قبلة حميمة لفتت الأنظار.

وكشف مالوما أنه وصديقته سوزانا جوميز ينتظران طفلهما الأول معًا عبر فيديو موسيقي جديد تم نشره في منتصف ليل الجمعة 20 تشرين الاول .

الأغنية التي تحمل عنوان "Procura" هي عبارة عن اندماج مثير للباشاتا والحضر حول شخصين مجنونان ببعضهما البعض ولديهما قصة حب لا تُنسى. في البداية، مالوما يلقي كلمة في إحدى حفلاته السابقة ويصرخ بصديقته: “أنا أحبك. لقد بحثت لسنوات عديدة عن الحب في مكان آخر ولم أدرك أنه كان بجواري.

ويوثق الفيديو، الذي تبلغ مدته أربع دقائق، علاقة الزوجين بمقاطع لم تُعرض من قبل، واللحظة الصادقة التي اكتشفا فيها أنهما سيصبحان آباء، والكشف عن الجنس الباذخ، عندما اكتشفا أنهما سينجبان فتاة. وكشف الزوجان أيضًا أنها ستُسمى باريس.

وقال في مقابلة مع Alt.Latino من NPR Music: "الموسيقى هي الطريقة الوحيدة التي يمكنني من خلالها التحدث إلى معجبيني وأردت أن أخبرهم أنني أنجب طفلاً". "إنه توقيت مثالي مع كل الأشياء التي أعيشها. أنا أبحث عن المزيد من التجارب الشخصية أيضًا […] وأريد أيضًا أن أنمو كإنسان، وليس فقط كفنان. وهذا يجعلني أشعر بأنني إنساني للغاية، ولكن في الوقت نفسه، كلما شعرت بأنني إنسانيًا أكثر، كلما أصبحت فنانًا أكثر.

واعترف بأنه كان يحلم دائمًا بالأبوة. "باريس، ابنتنا الجميلة، تنمو داخل بطن أمها، وهي تعطيني العديد من الأسباب للاستمرار في الحلم. لقد أعادت ضبط ذهني. إنها كل شيء بالنسبة لي الآن. أيامي أكثر إشراقا من أي وقت مضى”.