بالصور- شاكيرا تحصد ثمار أغنيتها الانتقامية في الغرامي اللاتيني، وتسحر الحضور بإطلالتَين مثيرتَين

توجّهت الأنظار ليلة أمس الخميس الى النجمة العالمية شاكيرا أثناء مشاركتها في حفل توزيع جوائز الغرامي اللاتينيّة الذي أقيم في إسبانيا.

وقد تألّقت شاكيرا التي حصلت على جائزتَي أغنية العام وأفضل أغنية عن“ BZRP Music Sessions53″ في إطلالتَين ساحرتَين، إحداهما بالأسود من توقيع المصمّم هاريس ريد، حيث ظهرت على السجادة الحمراء لدى وصولها برفقة ولدَيها ساشا وميلان، في ثوب أسود طويل يجرّ خلفه ذيلاً ويتصدر قصّته عند منطقة الصدر كورسيه ذهبي اللون. وقد صعدت به شاكيرا الى المسرح لاستلام جائزتها. كما عادت وظهرت المغنية الكولومبية في ثوب أخضر مثير لاستلام جائزة أغنية العام. http://www.instagram.com/p/Czu_UuCNOnZ/

تجدر الإشارة الى ان الأغنية التي فازت بها شاكيرا هي التي وصفت بأغنية الانتقام التي سخرت فيها من شريكها السابق جيرارد بيكيه وصديقته كلارا شيا، وكانت قد أثارت ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بحيث تخطت الـ ٣٤ مليون مشاهدة في أقل من ٢٤ ساعة. وقد جرى تأليفها بالتعاون مع المنتج الأرجنتيني بيزاراب، وطغت عليها الموسيقى الإلكترونية مع الإيقاعات اللاتينية.