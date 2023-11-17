شكرا لقرائتكم خبر عن يريد أن يصبح أبًا.. هل تصبح علاقة جيجى حديد وبرادلى كوبر جادة ودائمة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتطلع النجم العالمي برادلي كوبر إلى توسيع عائلته في ظل دخوله علاقة مع عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد، ويسعى لأن يصبح أبًا للمرة الثانية، عازمًا على القيام بذلك مع امرأة يمكنه بناء علاقة دائمة معها وهي جيجي حديد.

وكشفت أحد المصادر المقربة عن أن برادلي يسعى لتعزيز علاقته مع جيجى حديد بينما يتمنى أيضًا أن تتمكن بناتهما من الانسجام بشكل جيد، و"كوبر" أب لابنته ليا التي يتقاسمها مع صديقته السابقة إيرينا شايك، بينما تشارك حديد ابنتها الصغيرة خاي مع شريكها السابق زين مالك.

وقال أحد المقربين لمجلة "Heat"، أثناء حديثه عن قصة كوبر وحديد الرومانسية: "إن برادلي لا يخجل من إخبار أصدقائه بأنه يريد أن يصبح أبًا مرة أخرى"، وأضاف المصدر أنه "يبحث عن علاقة يمكن أن تؤدي إلى توسيع الأسرة في أسرع وقت ممكن، لكن المشكلة الحقيقية هي العثور على شخص يشاركه الأمر".



جيجي حديد وبرادلي كوبر

التقى كوبر بـ جيجي حديد، لأول مرة، في وقت سابق من هذا العام، حيث زعمت العديد من وسائل الإعلام أن صديقته السابقة إيرينا شايك هي سبب معرفتها ببعض.

وقال المصدر: "كانت جيجي سعيدة للغاية عندما اقترحت إيرينا أن يذهبا في موعد غرامي - اتصلت بجيجي ورتبت لذلك، لذلك لم يكن هناك كسر لأي قانون خاص بالفتيات".

ومن خلال مشاركة آراء "حديد" حول "كوبر"، أشار المصدر إلى أن العارضة "أحبت" أن يكون كوبر أبًا لأنه يدرك تمامًا هوسها بكونها أمًا وأن ابنتها ستأتي دائمًا في المقام الأول.. وأن الأمور تسير على ما يرام ويخططان للسفر إلى بنسلفانيا خلال عطلة عيد الميلاد، ولا يزال الأمر جديدًا إلى حد ما، لكنهم يضعون بالفعل خططًا أكبر في المستقبل".