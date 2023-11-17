شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسلسل "بقينا اتنين" لـ شريف منير ورانيا يوسف 24 نوفمبر على قناة ON والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان شريف منير، عن موعد عرض مسلسل "بقينا اتنين"، حيث كشف عبر حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مسلسل "بقينا اتنين" معادنا يوم 24 نوفمبر على شاشة ON".





مسلسل بقيتا "اتنين" مكون من 20 حلقة، وتدور أحداثه حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم.

مسلسل "بقينا اتنين" بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويتواجد شريف منير بمسلسل "بقينا اتنين" في موسم الأوف سيزون للعام الثالث على التوالي بعدما قدم فى عام 2021 مسلسل "إجازة مفتوحة" من 40 حلقة، وشارك فى بطولته لقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى وإنتاج مها سليم.

وفى عام 2022 قدم شريف منير مسلسل "إيجار قديم" وشارك في بطولته محمد الشرنوبى، صلاح عبد الله، فيدرا، ميمى جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدى، بسمة داود، رانيا عبد المنصف، أحمد أبو زيد، علاء زينهم، محمد غنيم وأسامة عبد الله وتأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكرى.