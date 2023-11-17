شكرا لقرائتكم خبر عن شيري عادل تواصل تصوير مسلسل "الوصفة السحرية" وتنشر صورة من الكواليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة شيري عادل تصوير أجدد أعمالها الدرامية، الذي يأتي بعنوان "الوصفة السحرية"، والذي من المقرر عرضه في ديسمبر المقبل، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن الموسم الشتوي، وهو مكون من 45 حلقة.

ونشرت شيري عادل عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة من كواليس العمل، تجمعها بالمخرج خيري سالم، معلقة عليها: "الوصفة السحرية، مع المخرج المتميز جدا خيري سالم".



شيري عادل

مسلسل "الوصفة السحرية" - (لزواج ناجح) يعتمد على البطولة الجماعية ويضم فى قائمة أبطاله كلا من شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، كارولين عزمى، محمد أبو داود، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومى سعيد وإخراج خيرى سالم.

يذكر أن شيري عادل انتهت مؤخرا من تصوير فيلمين جديدين، الأول "أصل الحكاية" وهو من تأليف وإخراج محمد أمين وبطولة شيرى عادل، خالد الصاوى، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلى، علاء مرسى، يوسف عثمان، عابد عنانى، وائل الترك، علاء مرسي، محمد محمود وعدد آخر من الفنانين، والذى تجسد خلاله شخصية فتاة تدعى ملك وتمتلك أفكارا معينة تجعلها تواجه العديد من الصعوبات، وهى تنتمى لعائلة كل فرد فيها له حكاية مختلفة ومستقلة فوالدها بيومى فؤاد وأعمامها خالد الصاوى وعلاء مرسى وعمتها هالة فاخر.

والثاني فيلم "عادل مش عادل" بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوى، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبوسريع، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسري، والفيلم مرشح للعرض في شهر ديسمبر المقبل أو الانتظار لموسم إجازة منتصف العام الدراسى 2024