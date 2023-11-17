نجلاء بدر: “صوت وصورة” يناقش قضية العصر.. وأتمنى العمل بالمسرح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قالت الفنانة نجلاء بدر، إن تناول مسلسل “صوت وصورة” لمخاطر الذكاء الاصطناعي، كان سبباً رئيسياً في جذب الجمهور منذ الحلقة الأولى، لاسيما وأنه يرصد قضية عصرية مهمة للغاية، متابعة أن “هذا الأمر يُعد موضوع الساعة، لذلك تحمست للمشاركة في المسلسل دون تردد”.

وشددت نجلاء على ضرورة تشريع قوانين صارمة، لوضع ضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي، “البعض يستخدمه بشكلٍ سئ ومرعب للغاية”.

وتدور أحداث المسلسل، الذي عرض مؤخراً على منصة Watch it، حول “رضوى” المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها، وتحرش بها وأفلت من العقاب، فتتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، صار كل شيء ممكن.

ويشارك في بطولة المسلسل، كل من حنان مطاوع، ووليد فواز، ومنير مكرم، وصدقي صخر، وهو تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب.

وقالت نجلاء بدر، خلال حوارها مع “الشرق”، إن الشخصية التي تُجسدها داخل “صوت وصورة”، مختلفة عليها تماماً، وأتاحت لها فرصة الدخول لعالم درامي جديد، مضيفة “لا أعترف بفكرة وجود شخصية صعبة أو سهلة، الأهم أن تجذبني التجربة، لأترك نفسي مع أحاسيسها واختياراتها وانفعالاتها وكل تفاصيلها”.

وأشارت إلى أن دورها في المسلسل تضمن العديد من مشاهد “مستر سين” التي تطلبت انفعالات ومشاعر خاصة، ومنها مشهد اعتراف زوجها الدكتور عصام الصياد، الشخصية الذي يُجسدها مراد مكرم، بخيانته لها، ومشاهد مواجهتها مع “رضوى” الشخصية التي جسدتها حنان مطاوع، وكذلك مشاهد مواجهتها ومشاجراتها مع أولادها.

ورأت أن المخرج محمود عبد التواب، هو كلمة السر في إنجاح المسلسل، وتفاعل الجمهور معه، موضحة أن هذا العمل ليس الأول له في عالم الإخراج كما يعتقد البعض، بل سبق وشارك في مسلسلين من قبل، “استطاع ضبط كل شيء، بداية من اختيار الممثلين، وحالة الانسجام بينا، والهدوء داخل اللوكيشن، وهو ما انعكس على الأداء”.

ورأت أن تواجدها ضمن الأدوار الثانية في “صوت وصورة” لا يعني تراجعها خطوة للوراء، بعدما خاضت تجربة البطولة المطلقة، مبررة ذلك بقولها: “الموضوع عرض وطلب، وأنا وافقت على هذا المسلسل لاقتناعي به، وبموضوعه والشخصية التي أجسدها، وهذا بالطبع مع يثير اهتمامي”.

وكشفت عن اعتذارها مؤخراً عن أكثر من مسلسل، كانت ستخوض من خلالها البطولة المطلقة، لمجرد عدم اقتناعها بها، متابعة “لا أبحث عن البطولة المطلقة، أو مساحة الدور نفسه، بقدر اهتمامي بمضمون المشروع الذي أشارك فيه، وطبيعة الشخصية”.

واستعرضت المعايير التي تتبعها في اختيار أعمالها الفنية، أبرزها أن يكون مخرج العمل صاحب رؤية فنية جيدة، وتقدمه شركة إنتاج مميزة، توفر كل الإمكانيات اللازمة، علاوة على أن وجود سيناريو محكم ومختلف في كل تفاصيله.

وتطرقت نجلاء بدر، خلال الحوار، إلى فيلمها السينمائي “ليلة العيد” والمؤجل طرحه منذ عامين، قائلة: “لا أعرف سبب التأجيل كل هذه الفترة، لكن المؤكد أن المنتج سيختار الوقت المناسب من وجهة نظره للعرض، وربما سيُطرح في موسم أفلام عيد الفطر المقبل”.

وأوضحت أن “الفيلم يعتمد على البطولة الجماعية، ويتناول قصصاً مختلفة، بشكل منفصل متصل، ويستعرض في النهاية مشاكل وقضايا المرأة”.

ويشارك في بطولة الفيلم، كل من يسرا، وسيد رجب، وريهام عبد الغفور، وتأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز.

وحول عدم وقوفها على خشبة المسرح حتى الآن، أكدت أنها ما زالت في انتظار عرض مسرحي مميز، “سبق واعتذرت عن العديد من العروض مؤخراً، نظراً لانشغالها بأعمال فنية أخرى”.

واستكملت “المسرح التزام، ويحتاج إلى تفرغ بعض الشيء، ولهذا كنت اضطر للاعتذار عن العروض المسرحية التي تلقيتها، رغم أنني أتمنى خوض هذه التجربة؛ لأن المسرح أبو الفنون”.

أما عن مشاريعها الفنية الجديدة، وموقفها من المشاركة في موسم دراما رمضان المقبل، قالت إنها لم تحسم أمرها حتى الآن، ومازالت في مرحلة القراءة وانتقاء الأفضل بالنسبة لها، “أدرس كل خطواتي بتأن شديد”.